Стало известно, почему Соболев не сыграл с сербами

Журналист Илья Казаков в своем Telegram-канала назвал возможную причину, почему нападающий сборной России Александр Соболев не вышел на поле в матче 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). По данным журналиста, у форварда «Спартака» — повреждение колена.

«Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него «защелкнуло» колено. Заблокировало. Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива», — написал Казаков.

По данным журналиста, форвард сможет принять участие в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Игра состоится в субботу, 21 ноября на «Открытие Арене».