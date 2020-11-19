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Стало известно, почему Соболев не сыграл с сербами

09:58
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Журналист Илья Казаков в своем Telegram-канала назвал возможную причину, почему нападающий сборной России Александр Соболев не вышел на поле в матче 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). По данным журналиста, у форварда «Спартака» — повреждение колена.

«Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него «защелкнуло» колено. Заблокировало. Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива», — написал Казаков.

По данным журналиста, форвард сможет принять участие в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Игра состоится в субботу, 21 ноября на «Открытие Арене».

Дополнительная информация:

https://t.me/c/1473733202/7771

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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