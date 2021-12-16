В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/23. Начало церемонии в 20.00 по московскому времени.

Сборная России, как и в двух предыдущих розыгрышах, выступит в дивизионе В турнира. Согласно правилам жеребьевки, 16 участников будут разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой.

Перед жеребьевкой сборные были распределены по четырем корзинам по результатам в Лиге наций-2020/21. Напомним, что, согласно правилам УЕФА, сборные России и Украины не могут встретиться между собой.

Корзина 1

Украина, Швеция, Босния, Исландия

Корзина 2

Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3

Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4

Словения, Черногория, Албания, Армения

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/2025. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.