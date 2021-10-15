Клопп — о Лиге наций: «Это безумие. Эта жадность сказывается на футболистах»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций и назвал этот турнир бессмысленным.
«Лига наций — это безумие. Летом ведь состоятся еще четыре игры этого турнира — просто безумие. Когда Лигу наций только создали, мы говорили, что это совершенно бессмысленный турнир. Все футбольные ассоциации имеют с этим дело, а платят за это игроки. Нельзя так поступать. Эта жадность сказывается на футболистах.
Не знал, что был матч за третье место. В нем нет никакого смысла. С такими требованиями к игрокам это невероятно", — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Лига наций — турнир для национальных сборных, цель которого — поднять интерес к играм сборных и свести к минимуму товарищеские матчи.
10 октября сборные Италии и Бельгии встречались в матче за третье место (2:1). Победителем Лиги наций стала команда Франции, обыгравшая в финале Испанию (2:1).
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Дополнительная информация:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-liverpool-news-juergen-klopp-im-exklusiven-sky-interview/12433931/34192
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