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Клопп — о Лиге наций: «Это безумие. Эта жадность сказывается на футболистах»

Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций
19:23
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций и назвал этот турнир бессмысленным.

«Лига наций — это безумие. Летом ведь состоятся еще четыре игры этого турнира — просто безумие. Когда Лигу наций только создали, мы говорили, что это совершенно бессмысленный турнир. Все футбольные ассоциации имеют с этим дело, а платят за это игроки. Нельзя так поступать. Эта жадность сказывается на футболистах.

Не знал, что был матч за третье место. В нем нет никакого смысла. С такими требованиями к игрокам это невероятно", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Лига наций — турнир для национальных сборных, цель которого — поднять интерес к играм сборных и свести к минимуму товарищеские матчи.

10 октября сборные Италии и Бельгии встречались в матче за третье место (2:1). Победителем Лиги наций стала команда Франции, обыгравшая в финале Испанию (2:1).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-liverpool-news-juergen-klopp-im-exklusiven-sky-interview/12433931/34192

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Екатерина Савостина все материалы автора
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