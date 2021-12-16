Жеребьевка Лиги наций: прямая трансляция
18:00
В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/23. Начало церемонии — в 20.00 по московскому времени.
Перед жеребьевкой сборные были распределены по четырем корзинам по результатам в Лиге наций-2020/21. Напомним, что, согласно правилам УЕФА, сборные России и Украины не могут встретиться между собой. Более полная информация со всеми участниками здесь.
Следить за жеребьевкой в прямом эфире можно с помощью прямой видеотрасляции на сайте УЕФА или на сайте «СЭ».
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