Жеребьевка Лиги наций: прямая трансляция

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/23. Начало церемонии — в 20.00 по московскому времени.

Перед жеребьевкой сборные были распределены по четырем корзинам по результатам в Лиге наций-2020/21. Напомним, что, согласно правилам УЕФА, сборные России и Украины не могут встретиться между собой. Более полная информация со всеми участниками здесь.

Следить за жеребьевкой в прямом эфире можно с помощью прямой видеотрасляции на сайте УЕФА или на сайте «СЭ».