Мендьета обратился к сборной России по-русски после жеребьевки Лиги наций
11:11
Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета обратился к сборной России на русском языке после жеребьевки Лиги наций.
«Hola! Всего хорошего!» — написал у себя в Twitter Мендьета.
«Удачи!» — ответил Twitter-аккаунт сборной России.
Hola ! всего хорошего ??— Gaizka Mendieta (@GaizkaMendieta6) December 16, 2021
Buena suerte?— Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2021
Мендьета принимал участие в жеребьевке Лиги наций. Сборная России выступит в дивизионе B, по итогам жеребьевки команда сыграет в одной группе с Исландией, Албанией и Израилем.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю