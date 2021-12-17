Мендьета обратился к сборной России по-русски после жеребьевки Лиги наций

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета обратился к сборной России на русском языке после жеребьевки Лиги наций.

«Hola! Всего хорошего!» — написал у себя в Twitter Мендьета.

«Удачи!» — ответил Twitter-аккаунт сборной России.

Hola ! всего хорошего ?? — Gaizka Mendieta (@GaizkaMendieta6) December 16, 2021

Buena suerte? — Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2021

Мендьета принимал участие в жеребьевке Лиги наций. Сборная России выступит в дивизионе B, по итогам жеребьевки команда сыграет в одной группе с Исландией, Албанией и Израилем.