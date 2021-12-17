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Мендьета обратился к сборной России по-русски после жеребьевки Лиги наций

11:11
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Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета обратился к сборной России на русском языке после жеребьевки Лиги наций.

«Hola! Всего хорошего!» — написал у себя в Twitter Мендьета.

«Удачи!» — ответил Twitter-аккаунт сборной России.

Мендьета принимал участие в жеребьевке Лиги наций. Сборная России выступит в дивизионе B, по итогам жеребьевки команда сыграет в одной группе с Исландией, Албанией и Израилем.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D