Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
11:56
Пресс-служба сборной России опубликовала расписание матчей сборной России в Лиге наций.
Российская команда начнет участие в турнире матчем против Албании на выезде, игра состоится 2 июня (начало — в 21.45 мск). Заключительную встречу россияне проведут дома против Израиля, игра состоится 27 сентября (начало — 21.45 мск).
Расписание матчей сборной России в Лиге наций
1 тур
Албания — Россия (2 июня, 21.45 мск)
2 тур
Израиль — Россия (6 июня, 21.45 мск)
3 тур
Россия — Исландия (10 июня, 21.45 мск)
4 тур
Россия — Албания (13 июня, 21.45 мск)
5 тур
Исландия — Россия (24 сентября, 16.00 мск)
6 тур
Россия — Израиль (27 сентября, 21.45 мск)
Расписание сборной России в Лиге Наций!#НашиПарни #NationsLeague pic.twitter.com/ZlAIrlJ0zY— Сборная России (@TeamRussia) December 17, 2021
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