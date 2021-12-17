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Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

11:56
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России опубликовала расписание матчей сборной России в Лиге наций.

Российская команда начнет участие в турнире матчем против Албании на выезде, игра состоится 2 июня (начало — в 21.45 мск). Заключительную встречу россияне проведут дома против Израиля, игра состоится 27 сентября (начало — 21.45 мск).

Расписание матчей сборной России в Лиге наций

1 тур

Албания — Россия (2 июня, 21.45 мск)

2 тур

Израиль — Россия (6 июня, 21.45 мск)

3 тур

Россия — Исландия (10 июня, 21.45 мск)

4 тур

Россия — Албания (13 июня, 21.45 мск)

5 тур

Исландия — Россия (24 сентября, 16.00 мск)

6 тур

Россия — Израиль (27 сентября, 21.45 мск)

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Иван Торопцев все материалы автора
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