Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Пресс-служба сборной России опубликовала расписание матчей сборной России в Лиге наций.

Российская команда начнет участие в турнире матчем против Албании на выезде, игра состоится 2 июня (начало — в 21.45 мск). Заключительную встречу россияне проведут дома против Израиля, игра состоится 27 сентября (начало — 21.45 мск).

Расписание матчей сборной России в Лиге наций

1 тур

Албания — Россия (2 июня, 21.45 мск)

2 тур

Израиль — Россия (6 июня, 21.45 мск)

3 тур

Россия — Исландия (10 июня, 21.45 мск)

4 тур

Россия — Албания (13 июня, 21.45 мск)

5 тур

Исландия — Россия (24 сентября, 16.00 мск)

6 тур

Россия — Израиль (27 сентября, 21.45 мск)