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Хомуха считает Исландию главным конкурентом России в группе Лиги наций

03:52
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Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги наций для сборной России. Россияне сыграют в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.

«Швеция, конечно, более статусный соперник, чем Исландия, — цитирует Хомуху «Газета.Ru». — Но Исландия в последнее время показывает очень хороший, организованный футбол. Думаю, что Исландия будет основным конкурентом в этой группе.

Израиль — это тоже достаточно неплохая команда. У них большое количество футболистов играет в зарубежных клубах, и опыт игры на международном уровне у них большой. Соперник непростой. Конечно он по силам нашей сборной, но не сказал бы, что это слабый оппонент. Понятно, Сербия гораздо выше стоит.

У Албании тоже есть ряд футболистов, играющих в хороших клубах. Естественно, вывеска с Арменией была бы предпочтительнее, потому что большое количество людей болеют за эту сборную даже у нас в России. С точки зрения интереса к противостоянию получить Армению было бы лучше, а так, Албания — тоже серьезная команда».

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне-сентябре 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/16/n_17022889.shtml

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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D