Джикия рассказал, как разгром от Сербии повлиял на сборную России
12:10
Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о матче против Сербии в Лиге наций (0:5).
— Тот матч с Сербией нас всех в сборной взбодрил, — заявил «СЭ» Джикия. — Когда идет серия без поражений, иногда надо немного осадить. Понятно, что проигрывать 0:5 — это никуда не годится, но из этого тоже надо положительные моменты приобрести. Думаю, мы это сделали.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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