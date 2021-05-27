Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Джикия рассказал, как разгром от Сербии повлиял на сборную России

12:10
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о матче против Сербии в Лиге наций (0:5).

— Тот матч с Сербией нас всех в сборной взбодрил, — заявил «СЭ» Джикия. — Когда идет серия без поражений, иногда надо немного осадить. Понятно, что проигрывать 0:5 — это никуда не годится, но из этого тоже надо положительные моменты приобрести. Думаю, мы это сделали.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

Читайте также

«От удара его колени согнулись в одну сторону, а потом в другую». Как Джастин Гэтжи вырубил хулигана в колледже
В Кремле ответили президенту Польши на фразу о «ненормальной России»
Миллиарды под ногами: где находят настоящие сокровища
Рейтинг бабников по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры