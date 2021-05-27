Джикия рассказал, как разгром от Сербии повлиял на сборную России

Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал о матче против Сербии в Лиге наций (0:5).

— Тот матч с Сербией нас всех в сборной взбодрил, — заявил «СЭ» Джикия. — Когда идет серия без поражений, иногда надо немного осадить. Понятно, что проигрывать 0:5 — это никуда не годится, но из этого тоже надо положительные моменты приобрести. Думаю, мы это сделали.