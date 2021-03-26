Оздоев объяснил природу своей ошибки в матче Лиги наций с Турцией

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об ошибке, после которой ход матча Лиги наций Турция — Россия развернулся вспять.

— В прошлом ноябре вы допустили серьезную ошибку в матче сборных Турции и России. Черчесов позже сказал, что ничего вам о ней не говорил. Потому что иногда тренеру лучше молчать, а игрок и без него все понимает.

— Там произошла такая ситуация, которую поймет каждый игрок, — когда хочешь сохранить мяч, а не просто выбить наобум. В жизни бывают такие моменты, когда желаешь как лучше, а получается ошибка. Все понимаю: мое игровое действие привело к удалению Андрея Семенова, и мы проиграли матч, в котором вели в счете. Но не могу убивать себя этим. Надо жить и играть дальше.

Конечно, я был расстроен, что так получилось. Но сделал это не со зла и не из разгильдяйства. Мне никто не предъявлял в раздевалке — и сам я не стал бы предъявлять, если бы партнер так же ошибся. Мы одна команда. Каждый когда-то ошибается. Кто-то зарабатывает удаления, кто-то — пенальти, кто-то не забивает верные голы. Претензии к кому-то с нашей стороны могут быть только в том случае, если этот человек халтурит, недобегает, пешком ходит. Но не когда человек хочет сыграть лучше, а получается — хуже.

— Вообще, бывали у вас с Черчесовым очень жесткие разговоры?

— Нет. Мне кажется, в общении с игроками Саламыч не такой жесткий, как многие об этом думают. Очень требовательный — да, но это только хорошо. Даже если ты ошибешься, он может объяснить, но не будет «пихать».

(Игорь Рабинер)