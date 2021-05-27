«Мне говорили, что я выбрал деньги». Эмоциональный монолог Джикии о сборной России

Вице-капитан национальной команды — о предложении Грузии, первом вызове, « крестах » перед ЧМ и скором Евро.

Интервью на сборах всем надоели. Большинство из них содержат одинаковые вопросы и такие же ответы. Поэтому мы сделали монолог вице-капитана сборной Георгия Джикии. Защитник рассказал о своих взаимоотношениях с национальной командой — от матчей по телику до первого вызова и грядущего Евро, а также о варианте с Грузией, Кубке конфедераций, «крестах» и капитанской повязке. Дальше — прямая речь Георгия.

Детство, Евро-2008

Первый матч сборной, который мне запомнился, — это игра с Голландией на Евро-2008. Помню моменты, голы, большинство футболистов. Мне тогда было 15 лет. Культовый матч не только для меня, но и для всей страны. Конечно, были и другие крутые матчи сборной, но когда тебе восемь-десять лет, ты по-другому смотришь футбол.

Помню и 1:7 от Португалии, но помню и победу 1:0, когда Кержаков забил. Было много матчей, но там отложился только результат, а с голландцами были настоящие эмоции. Те кадры скамейки запасных, как Торбинский забил, чуть не врезавшись в штангу, а потом вся команда кучей-малой радовалась, гол Аршавина между ног Ван дер Сару, «пушка-страшная» Колодина.

Матч смотрел дома в Балашихе. С детства и по сей день я смотрю мало футбола. У нас дома никогда не было какого-то особого ритуала просмотра матчей, чтобы мы прямо садились с отцом каждые выходные перед телевизором и смотрели все игры. Родители всегда поддерживали меня, но чтобы смотреть со мной футбол — такого не было. Как раньше было: одна комната, один телевизор. Вечером начинались сериалы: «Клон», «Джали-мали».. Так что телик часто был занят мамой и бабушкой.

Смотрел и все последующие турниры, но 2008 год — пик максимально положительных эмоций. Во время Евро-2016 я был в составе «Амкара». В этот момент уже начинаешь анализировать, сравнивать, как играют сборники на твоей позиции. Думаешь, мог бы ты быть на их месте.

Первый вызов

В ноябре 2016 года получил первый вызов в сборную, обалдел. Не мог себе даже представить, что попаду в состав команды. Потом выяснилось, что я был в списках (игроков, за которыми следили) уже несколько месяцев, еще с лета.

За тур до контрольных матчей сборной с Катаром и Румынией появился список — там моя фамилия. Сразу начались звонки, но сначала я поговорил с родителями.

Команда тогда собиралась в гостинице около аэропорта «Шереметьево». Был одним из немногих в том составе, кто получил первый вызов. А команда была очень приличная, хватало опытных игроков. Было немного странно, тяжело, вообще никого не знал.

Когда уже начались тренировки, Игорь Акинфеев очень хорошо меня подбадривал, подсказывал. Он и прикрикнуть может, если много ошибаешься. Помню, сказал: «Здесь времени на раскачку нет, надо показывать себя с первой тренировки. Давай, не стесняйся, не надо здесь ноги убирать».

На следующий сбор уже ехал после перехода в «Спартак». Стало попроще, вокруг много знакомых ребят.

Вариант с Грузией

Меня звали играть за Грузию. Ездил туда в 2016 году, общались по этому поводу с федерацией. Мне сказали, что я нужен команде, хотели сделать паспорт в ускоренном режиме приказом президента. Кто-то думает, что мне предлагали за это квартиры, деньги и еще что-то, но ничего такого не было. Чисто спортивная составляющая.

В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: «Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере. Это сборная страны с населением 150 миллионов человек, и ты — грузин — будешь там бегать» (смеется).

Хейт тоже был. Некоторые писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит в РПЛ, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился. Родители тоже приняли мой выбор.

Дебют. Кубок конфедераций

Первые четыре игры был в составе сборной, но не играл. Понимал, что надо подождать. Дебютировал за сборную в контрольной игре с Венгрией за несколько недель до начала Кубка конфедераций. Мы победили — 3:0. Потом с Чили в Москве, и — старт турнира.

Весь Кубок конфедераций провел в основе. Помню матч против Новой Зеландии. Играл правого центрального защитника. Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович, первые секунды, мне дают пас, и я как даю правой в аут. Думаю: нормальное начало…

До сих пор не могу забыть свой момент в игре с Португалией — она была второй в групповом турнире. Идет 92-я минута, мы проигрываем (0:1), Самедов подает угловой, бью головой, и мяч пролетает в полуметре от ворот над перекладиной. Много раз потом пересматривал этот эпизод, но, наверное, ничего бы не изменил, все сделал бы так же. Если бы у меня был еще один такой шанс, не знаю, забил бы или нет. Я был сконцентрирован, боролся с Пепе, хорошо выпрыгнул, пробил. Хотя это сейчас мне кажется, что мяч был близко к воротам, а вы потом пересмотрите — он там улетает куда-то на 20-й ряд.

Мы не вышли из группы, из которой очень хотели выйти и могли это сделать. Тогда не чувствовал хейта из-за результатов. Либо я все воспринимал иначе, либо в тот момент еще не было такого негатива. Сейчас стал больше это замечать, но научился фильтровать, что и в какие моменты нужно читать / смотреть.

Домашний ЧМ. «Кресты»

Начало 2018 года. Январские сборы со «Спартаком», товарняк, отдаю передачу, падаю и сразу понимаю: «кресты», чемпионат мира — все. Потом немного отошел, сижу в подтрибунке, заходит врач. Спрашиваю: «Кресты?» Он видит — у меня нога ходит туда-сюда, говорит: «Надо смотреть МРТ, едем в больницу». Начал у себя в голове считать: на восстановление — пять-шесть месяцев. Успеваю, не успеваю? Ладно, спокойно.

Потом — операция, восстановление. В марте на базу в Тарасовку приехал Безуглов (главный врач сборной), сказал: «Джи, давай спокойно восстанавливайся. Не думай о чемпионате мира». Был готов к этому, давал один процент, что поеду на турнир.

Во время ЧМ чуть побаловался на телике — хотел быть поближе к команде. Работал в эфире Первого канала на матче-открытии с Саудовской Аравией. Тяжело было, ребята построились, гимны, первые секунды матча, но я был горд за команду. Честно, у меня не было ни капли зависти к тем, кто был на поле. Была спортивная злость. Наверное, мне это не совсем правильно говорить, но, если бы не травма, я был бы там, в составе, — 99 процентов. Ну хорошо, 50 на 50. Обидно, когда ты игрок обоймы сборной и пропускаешь турнир. Были вопросы: за что и почему?

12 ноября 2020 года. Россия - Молдавия - 0:0. Георгий Джикия. Фото Константин Рыбин / РФС

Капитан сборной. Евро

Когда вышел с капитанской, друзья писали: «Джика, в стране 150 миллионов население, а ты команды выводишь с повязкой. Что происходит с футболом?» Куча шуток и поздравлений. Спокойно отнесся к этому, потому что все понимают, почему я был капитаном в ноябрьских матчах (Дзюба пропускал сбор. — Прим. «СЭ»).

На тот период выпал разгром от Сербии. Понимал, что после матчей, тем более неудачных, кто-то должен говорить. Иногда смотрю на ребят в клубе со стороны. После победы не успеваешь в раздевалку зайти — у них уже посты в Instagram: «win», они уже комментят друг другу, интервью раздают там, там, там. А после поражения — тишина и выходят через трибуну С (противоположная трибуна от той, где находятся раздевалки. — Прим. «СЭ»). После поражения надо выходить и что-то говорить — неважно, капитан или нет, молодой ты или старый.

Тот матч с Сербией нас всех в сборной взбодрил. Когда идет серия без поражений, иногда надо немного осадить. Понятно, что проигрывать 0:5 — это никуда не годится, но из этого тоже надо положительные моменты приобрести. Думаю, мы это сделали.

Был зол, что Евро перенеслось. Очень хотел, чтобы все состоялось в 2020 году, ждал большой турнир. Многое прошел в плане футбольной карьеры, пропустил ЧМ, поэтому очень ждал.

Если не учитывать Кубок конфедераций, то для меня это первый крупный турнир, но мандража нет. Уже есть опыт игр с хорошими сборными. Есть небольшое профессиональное волнение. Это нормально и объяснимо: первая игра будет с Бельгией, хорошо, что дома.

Говорил, что раньше семья не смотрела футбол. Сейчас, понятное дело, следят за моими матчами. Рассказали, что папа очень эмоционально смотрел недавнюю игру «Спартака» в Грозном. На Евро тоже собираются в Питер поехать.

Болельщик сборной России

Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд; максимально предвзято относится к каждому моменту с участием отдельно взятого футболиста. И при просмотре футбола он немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес любого игрока. Но несмотря на все неудачи и удачи, он всегда в глубине души с любовью поддерживает сборную, потому что это его страна, его ребята.