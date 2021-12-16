Булыкин считает, что сборная России должна занять первое место в группе Лиги наций

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

«Я думаю, что в этой группе должны занимать первое место, хотя там есть команда Исландии. Но считаю, что по уровню футболистов наша сборная сильнее. Конечно, исландцы в плане мотивации очень хороши, но в плане мастерства россияне посильнее. Поэтому россияне должны занимать первое место.

Самый сильный соперник? Команда Исландии. Они сильны не только футбольным мастерством, но и духом. Они часто показывали нам, как настраиваются, как могут играть. Считаю их самым серьезным соперником», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.