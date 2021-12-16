Ринат Дасаев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о результатах жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

«Соперники нормальные, их можно спокойно проходить. Трудно сказать почему мы два года подряд не можем выйти в первую группу. Надеюсь, что сейчас где-то что-то проявится у наших ребят и они выйдут в группу А. Из такой группы можно легко выходить, можно даже поэкспериментировать.

Самыми сильными кажутся Исландия и Израиль, не Албания. Если говорить честно, на данный момент наша сборная сильнее их всех», — приводит слова Дасаева «Чемпионата».

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.