Губерниев: «У сборной России не должно возникнуть проблем ни с одним соперником в Лиге наций»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2022/23.

Сборная России сыграет с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

«Лига наций сейчас вообще не имеет никакого значения. Абсолютно без разницы, кто нам там попался. Нам в марте играть с поляками за выход на чемпионат мира — это самое главное. У нас в группе нет ни Испании, ни Италии, ни Франции. У сборной России не должно возникнуть проблем ни с одним соперником в Лиге наций. Зачем нашей сборной сейчас думать про Албанию? Если мы будем бояться таких соперников, футбол в России нужно будет закрыть и открыть на его месте биатлонные школы», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.