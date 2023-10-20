Стали известны зарплата и бонусы Месси в «Интер Майами»

Издание Los Angeles Times со ссылкой на ассоциацию игроков МЛС опубликовало детали контракта нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с «Интер Майами».

Базовая зарплата 36-летнего аргентинца составляет 12 миллионов долларов, а гарантированная компенсация — 20,4 миллиона. Кроме того, рекламные контракты с производителем одежды и стриминговым сервисом, транслирующим МЛС, могут увеличить ежегодный доход игрока до 50-60 миллионов долларов.

Таким образом, Месси теперь является самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги. Он обошел Лоренцо Инсинье, базовая зарплата которого в «Торонто» — 7,5 миллиона долларов с гарантированным вознаграждением в 15,4 миллиона.

Другие экс-игроки «Барселоны» получают в «Интер Майами» значительно меньше Месси. Базовая зарплата защитника Жорди Альбы — 1 миллион долларов, а полузащитника Серхио Бускетса — 1,5 миллиона. Гарантированная компенсация — 1,25 миллиона и 1,775 миллиона соответственно.