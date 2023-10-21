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«Шарлотт» — «Интер Майами»: прямая трансляция матча команды Месси (видео)

«Шарлотт» сыграет с «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Шарлотт» сыграет с «Интер Майами» в матчах регулярного чемпионата МЛС в ночь на 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Банк Америки» в Шарлотте, штата Северная Каролина (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Шарлотт» — «Интер Майами» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

США. МЛС. Неделя 30
22 окт, 01:07. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
Интер Майами

Команда, за которую выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, в регулярном чемпионате МЛС занимает 14 место в Восточной конференции. В их активе — 34 очка. Клуб из Майами лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей в актуальном виде

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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