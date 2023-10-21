«Шарлотт» сыграет с «Интер Майами» в матчах регулярного чемпионата МЛС в ночь на 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Банк Америки» в Шарлотте, штата Северная Каролина (США). Стартовый свисток прозвучит в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Шарлотт» — «Интер Майами» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Команда, за которую выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, в регулярном чемпионате МЛС занимает 14 место в Восточной конференции. В их активе — 34 очка. Клуб из Майами лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

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