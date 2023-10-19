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«Интер Майами» — «Шарлотт»: смотреть трансляцию матча команды Месси (видео)

«Интер Майами» сыграет с «Шарлотт» в регулярном чемпионате МЛС 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» на своем поле примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата МЛС в ночь на 19 октября. Матч пройдет на «DRV PNK Стадионе» в Форт-Лодердейле (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Шарлотт» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, вероятно, пропустит эту игру. 18 октября форвард принимал участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в составе сборной Аргентины. А команда из Майами лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

США. МЛС. Тур чемпионата США
19 окт, 03:07. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Шарлотт

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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