«Интер Майами» на своем поле примет «Шарлотт» в рамках регулярного чемпионата МЛС в ночь на 19 октября. Матч пройдет на «DRV PNK Стадионе» в Форт-Лодердейле (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Шарлотт» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, вероятно, пропустит эту игру. 18 октября форвард принимал участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в составе сборной Аргентины. А команда из Майами лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

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