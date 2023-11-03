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Месси привез «Золотой мяч» футболистам академии «Интер Майами»

Руслан Минаев
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси провел встречу с игроками академии клуба, а также привез им «Золотой мяч».

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на награду.

Летом этого года нападающий перешел в «Интер Майами» после окончания контракта с «ПСЖ». В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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