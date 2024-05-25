«Факел» продал все билеты на матч 30-го тура РПЛ с «Ахматом»

Руководитель пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин сообщил «СЭ», что все билеты на матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата» распроданы.

«Сегодня будет аншлаг. Все билеты проданы», — сообщил «СЭ» руководитель пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин.

Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут сегодня, 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

Матч «Факел» — «Ахмат» состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, который вмещает 32750 зрителей.