Де Брейне провел переговоры с клубом «Сан-Диего» из МЛС

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне провел переговоры с клубом МЛС «Сан-Диего», сообщает The Athletic.

По данным источника, 32-летний хавбек не против продолжить карьеру в «Сан-Диего», так как хотел бы проживать именно в Южной Калифорнии в случае перехода в команду.