Месси назвал свой любимый гол в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем любимом голе в карьере.

«Я всегда говорил, что самые важные голы — это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда помню о голе в ворота «Реала», когда мы обыграли их со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Месси аккаунт «Золотого мяча».

Первый матч полуфинальной игры Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом» завершился со счетом 2:0. Ответная игра закончилась ничьей — 1:1.

31 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».