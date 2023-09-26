Месси может сыграть в финале Открытого кубка США 27 сентября

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может принять участие в финале Открытого кубка США с «Динамо Хьюстон» 27 сентября.

«Мы бы даже не рассматривали возможность участия Месси в этой игре, если бы на кону не стоял трофей. Если бы это был какой-то другой матч, мы бы не пошли на такой риск», — цитирует главного тренера клуба Херардо Мартино AFP.

Специалист добавил, что окончательное решение будет принято в среду.

Ранее Мартино заявил, что у форварда последствия старой травмы. Месси получил повреждение в матче с «Торонто».