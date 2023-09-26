Игрок «Интер Майами» рассказал о росте популярности клуба после перехода Месси

Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор прокомментировал то, что популярность клуба возросла после подписания форварда Лионеля Месси.

«Это весело. Чем больше на тебя смотрят, тем лучше. Каждый футболист хочет играть перед как можно большим количеством болельщиков. Дома у нас собираются просто невероятные толпы, а когда мы выезжаем на выезд, то все стадионы заполнены до отказа. Это очень весело», — приводит слова Тейлора Goal.

Также он отметил, что переезд Месси в Майами вместе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой способствовал повышению уровня команды.

«Как только мы подписали новых игроков, уровень всех поднялся, и мой тоже. Конечно, всегда есть куда расти, но на данный момент мы все выглядим сильными. Для меня всегда интересно забивать голы, отдавать передачи и выигрывать матчи — это то, ради чего мы все играем», — сказал Тейлор.

Летом этого года Месси подписал контракт с «Интер Майами». 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.