Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 10:15

Игрок «Интер Майами» рассказал о росте популярности клуба после перехода Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор прокомментировал то, что популярность клуба возросла после подписания форварда Лионеля Месси.

«Это весело. Чем больше на тебя смотрят, тем лучше. Каждый футболист хочет играть перед как можно большим количеством болельщиков. Дома у нас собираются просто невероятные толпы, а когда мы выезжаем на выезд, то все стадионы заполнены до отказа. Это очень весело», — приводит слова Тейлора Goal.

Также он отметил, что переезд Месси в Майами вместе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой способствовал повышению уровня команды.

«Как только мы подписали новых игроков, уровень всех поднялся, и мой тоже. Конечно, всегда есть куда расти, но на данный момент мы все выглядим сильными. Для меня всегда интересно забивать голы, отдавать передачи и выигрывать матчи — это то, ради чего мы все играем», — сказал Тейлор.

Летом этого года Месси подписал контракт с «Интер Майами». 36-летний аргентинец провел 11 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: Goal
Лионель Месси
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо Сити»
Новости
RSS RSS
Все новости