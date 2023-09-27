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Мартино ответил тем, кто покупает билеты на матчи «Интер Майами» только ради Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино считает, что если бы не Лионель Месси, то его бы так часто не спрашивали о травмированных игроках команды.

«Если бы Лео не был в «Интер Майами», мы бы не говорили о травмированных. Вы редко спрашиваете меня о Грегоре или Моте. Это всего лишь часть футбола, но мы говорим о лучшем игроке в мире. Я должен признать это то, что может изменить подготовку нашего соперника. И зачем разглашать эту информацию, если я могу оставить ее при себе?

Я знаю, что его присутствие интересует людей с точки зрения, покупать билет или нет. Трудно руководить командой, думая о людях, особенно учитывая количество матчей, которые мы проводим за короткое время. Мы не можем сказать: «Купите билет и будьте уверены, что будет играть вся команда». Мы стараемся принимать лучшие решения», – цитирует Ole Мартино.

Финал Открытого кубка США «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» состоится 28 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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