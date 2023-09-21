Месси и Альба не сыграют в следующем туре МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и защитник клуба Жорди Альба не сыграют в следующем матче МЛС, рассказал главный тренер клуба Херардо Мартино.

Специалист подтвердил, что у форварда последствия старой травмы.

«Нужно двигаться ото дня ко дню, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами нам скажут. Мы проследим за их состоянием и подумаем над этим. Конечно, они не сыграют в воскресенье», — цитирует Мартино пресс-служба лиги.

24 сентября «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити».

Мартино рискнул и потерял Месси и Жорди Альбу за неделю до кубкового финала