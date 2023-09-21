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Месси и Альба не сыграют в следующем туре МЛС

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и защитник клуба Жорди Альба не сыграют в следующем матче МЛС, рассказал главный тренер клуба Херардо Мартино.

Специалист подтвердил, что у форварда последствия старой травмы.

«Нужно двигаться ото дня ко дню, изучить медицинский отчет, узнать, что они сами нам скажут. Мы проследим за их состоянием и подумаем над этим. Конечно, они не сыграют в воскресенье», — цитирует Мартино пресс-служба лиги.

24 сентября «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити».

Мартино рискнул и потерял Месси и Жорди Альбу за неделю до кубкового финала

Жорди Альба
Лионель Месси
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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