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Лионель Месси: празднование голов в стиле героев Marvel. Разбираем все отсылы

Лионель Месси отпраздновал гол в стиле нового супергероя Marvel
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Легендарный аргентинец собрал три образа и уже вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

Лионель Месси провел за «Интер Майами» всего пять матчей, однако уже вошел в тройку лучших бомбардиров в не самой богатой истории клуба. Забитые мячи аргентинец отмечает жестами из киновселенной Marvel. То ли из-за того, что его сыновья обожают фильмы про супергероев, то ли из-за лимитированной коллекции мячей, которую чемпион мира запускает вместе с adidas и Marvel.

Человек паук

История школьника Питера Паркера, который спасает мир от злодеев, — пожалуй, самая популярная в кинематографической вселенной Marvel. Человек-паук — кумир миллионов. Последние фильмы с этим персонажем: «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). Главную роль в разное время играли Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд.

11 августа в четвертьфинале Кубка лиг аргентинский форвард установил окончательный счет на 86-й минуте матча с «Шарлотт» (4:0). Месси отпраздновал мяч жестом Человека-паука, который выпускает паутину. Кстати, в 2021 году на церемонии вручения «Золотого мяча» Месси в Театре Шатле встретился с Томом Холландом, который исполнил последние роли «Человека-паука».

Тор

Тор Одинсон (бог грома) — один из самых известных героев киновселенной Marvel. Фильмы: «Тор» (2011), «Тор 2: Царство тьмы» (2013), «Тор: Рагнарек» (2017) и «Тор: Любовь и гром» (2022). Главную роль исполнил Крис Хемсворт.

25 июля в группе Кубка лиг в матче с «Атлантой Юнайтед» (4:0) аргентинец оформил дубль в первом тайме и после забитого мяча показал жест Тора, который притягивает молот. Правда, не все болельщики это поняли. Многие сочли, что Месси демонстрирует удушающий прием Дарта Вейдера и даже стакан с пивом. Однако его супруга Антонелла Рокуццо в своих соцсетях объяснила, что это был призыв мьельнира. Дело в том, что их старший сын Тьяго — фанат не только своего отца, но и Тора. Так Лео решил порадовать своего наследника, посвятив ему гол.

Черная Пантера

Т'Чалла — имя черной пантеры. Это первый чернокожий супергерой Marvel, который спасает свою страну Ваканду от революции. Фильмы: «Черная Пантера» (2018). Главную роль исполнил Чедвик Боузман.

2 августа в 1/8 финала Кубка лиг в матче против «Орландо Сити» (3:1) Месси оформил новый дубль и отметил гол, скрестив руки на груди, имитируя знак приветствия из «Черной Пантеры». Антонелла подписала фото с празднованием гола: «Из Асгарда в Ваканду».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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