Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами»

Форвард Лионель Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами», сообщает RMC Sport. Аргентинец оступился и подвернул лодыжку. Из-за повреждение игроку пришлось покинуть тренировку.

«Если бы это было серьезно, все игроки были бы в шоке, а поскольку все они были в порядке, я думаю, что ничего страшного», — сказал главный тренер Тата Мартино.

В 5 матчах за команду 36-летний футболист забил 8 голов во всех турнирах. Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

Завтра, 16 августа, «Интер Майами» встретится с «Филадельфией» в полуфинале Кубка лиг.