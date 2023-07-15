«Интер Майами» объявил о подписании Месси

«Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.

Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео и фотографию аргентинца в форме команды. В ролике он сказал: «Ребята, увидимся в Майами».

По данным портала Transfermarkt, Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года.

Кадр из видео-презентации Лионеля Месси.

Летом форвард объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента.

Сообщалось, что 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».