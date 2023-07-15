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Сегодня, 21:17

«Интер Майами» объявил о подписании Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото ФК «Интер Майами»

«Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.

Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео и фотографию аргентинца в форме команды. В ролике он сказал: «Ребята, увидимся в Майами».

По данным портала Transfermarkt, Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года.

Кадр из видео-презентации Лионеля Месси.

Летом форвард объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента.

Сообщалось, что 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».

Источник: ФК Интер Майами
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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