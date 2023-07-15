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Сегодня, 22:38

Бекхэм: «Горжусь тем, что Месси присоединился к «Интер Майами»

Мария Гусева
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в американский клуб.

«Десять лет назад, когда я начал свое путешествие по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привести в этот удивительный город величайших футболистов мира, — цитирует Sky Sport Бекхэма. — Игроков, которые разделяли мои амбиции, когда я присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси», чтобы помочь развивать футбол в США и создавать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим. Сегодня эта мечта сбылась. Я очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу, но я также рад приветствовать хорошего друга, замечательного человека и его прекрасную семью, присоединившихся к нашему сообществу «Интер Майами». Следующий этап нашего приключения начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле».

По данным портала Transfermarkt, Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года.

Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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