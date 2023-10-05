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«Чикаго Файр» — «Интер Майами»: прямая трансляция матча МЛС (видео)

«Чикаго Файр» сыграет с «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Чикаго Файр» на своем поле сыграет с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС в ночь на 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго, штата Иллинойс (США), начало — в 03.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Чикаго Файр» — «Интер Майами» будут доступны на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Смотреть матч бесплатно в прямом эфире можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

36-летний аргентинец Лионель Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом 2023-го. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025 года. В августе нападающий вместе с командой выиграл Кубок лиг.

США. МЛС. Неделя 28
05 окт, 03:37. Soldier Field (Чикаго)
Чикаго Файр
Интер Майами

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Чикаго Файр
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