«Чикаго Файр» на своем поле сыграет с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС в ночь на 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго, штата Иллинойс (США), начало — в 03.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Чикаго Файр» — «Интер Майами» будут доступны на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Смотреть матч бесплатно в прямом эфире можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

36-летний аргентинец Лионель Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом 2023-го. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025 года. В августе нападающий вместе с командой выиграл Кубок лиг.

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