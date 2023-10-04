Мартинес: «Месси единственный, кто прошел футбол»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о своем партнере по сборной Аргентины, форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси олицетворяет собой все качества аргентинцев. Он семейный человек, который дает все детям и жене. Он любит футбол и отдает на поле все. Месси — это пример для подражания. Пожалуй, это самый знаменитый человек в мире. То, как сильно он любит семью и заботится о детях — это источник гордости. В этом отношении я стараюсь повторять за ним. Это первый и единственный игрок в истории, который прошел футбол. Он завершает карьеру кумиром — не только как игрок, но и как личность. Я не говорю ему подобных вещей, потому что он и так это знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю на поле», — сказал Мартинес в эфире TV Publica.

За свою карьеру 36-летний аргентинец выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами». Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч», трижды становился футболистом года по версии ФИФА и по одному разу выигрывал чемпионат мира и Олимпийские игры.