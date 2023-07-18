МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей
Формат МЛС: состав команд и регулярный сезон
В сезоне 2023 в МЛС (MLS) выступает 29 команд, из них 15 в Восточной конференции, а 14 — в Западной.
- Восточная конференция — все команды: «Цинциннати», «Нэшвилл», «Нью-Инглэнд Революшн», «Филадельфия Юнион», «Коламбус Крю», «Атланта», «Орландо Сити», «Ди Си Юнайтед», «Монреаль», «Шарлотт», «Нью-Йорк Сити», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Торонто», «Чикаго Файр» и «Интер Майами».
- Западная конференция — все команды: «Сент-Луис Сити» (новичок лиги), «Лос-Анджелес», «Сиэтл Саундерс», «Сан-Хосе Эртквейкс», «Даллас», «Хьюстон Динамо», «Реал Солт-Лейк», «Ванкувер Уайткэпс», «Портленд Тимберс», «Спортинг Канзас-Сити», «Миннесота Юнайтед», «Остин», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо Рэпидз».
Все клубы сыграют по 34 матча (17 дома, 17 в гостях):
- 15 команд Востока проведут по две игры с каждым соперником внутри конференции и еще по одной встрече с шестью командами с Запада.
- 14 команд Западной конференции сыграют по два матча между собой, дополнительно примут участие в 1 или 2 играх внутри Запада и 7 или 6 матчах с соперниками с Востока.
Когда начинается и заканчивается регулярный сезон МЛС
Регулярный чемпионат МЛС-2023 начался 25 февраля и завершится 21 октября.
29 команд соревнуются за попадание в раунд плей-офф, который стартует 25 октября и закончится 9 декабря.
С 15 июля по 20 августа 2023 года регулярный сезон МЛС прерван в связи с проведением Кубка лиг.
Плей-офф МЛС 2023
Команды, занявшие с 1-е по 7-е места в регулярке, автоматически попадают в первый раунд плей-офф МЛС. Команды, которые закончили сезон на 8-й и 9-й строчках, сыграют друг с другом по одному матчу в раунде уайлд-кард.
Первый раунд плей-офф МЛС пройдет формате до двух побед в серии. Следующие стадии состоят из одной игры с дополнительным временем и серией пенальти в случае ничейного результата.
Месси: за кого играет и когда дебют
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступает за «Интер Майами» из штата Флорида (США). 15 июля американский клуб объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом до конца 2025-го. 16 июля в Форт-Лодердейле на домашнем стадионе «Интер Майами» прошла презентация чемпиона мира-2022 и бывшего хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса. Форвард взял себе 10-й номер.
Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается 22 июля в матче Кубка лиг с «Крус Асуль». Начало игры — в 03.00 по московскому времени.
Херардо Мартино тренирует «Интер Майами». Совладельцем команды является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Календарь ближайших матчей МЛС 2023
21 августа, понедельник (здесь и далее время — мск)
02.30. «Интер Майами» — «Шарлотт»
02.30. «Коламбус Крю» — «Цинциннати»
02.30. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Ди Си Юнайтед»
02.30. «Нью-Йорк Сити» — «Миннесота»
02.30. «Торонто» — «Монреаль»
02.30. «Филадельфия Юнион» — «Даллас»
03.30. «Нэшвилл» — «Нью-Инглэнд Революшн»
03.30. «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберс»
03.30. «Чикаго Файр» — «Орландо Сити»
04.30. «Сент-Луис Сити» — «Остин»
05.30. «Ванкувер» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
05.30. «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс»
05.30. «Лос-Анджелес Галакси» — «Реал Солт-Лейк»
05.30. «Сиэтл Саундерс» — «Атланта»
27 августа, воскресенье
02.30. «Атланта» — «Нэшвилл»
02.30. «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»
02.30. «Коламбус Крю» — «Торонто»
02.30. Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн
02.30. Нью-Йорк Ред Буллс — Интер Майами
02.30. «Орландо Сити» — «Сент-Луис Сити»
02.30. «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»
02.30. «Шарлотт» — «Лос-Анджелес»
03.30. «Даллас» — «Остин»
03.30. «Спортинг Канзас-Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
04.30. «Реал Солт-Лейк» — «Хьюстон Динамо»
05.30. «Лос-Анджелес Галакси» — «Чикаго Файр»
05.30. «Портленд Тимберс» — «Ванкувер»
23.30. «Миннесота» — «Сиэтл Саундерс»
31 августа, четверг
02.30. «Атланта» — «Цинциннати»
02.30. «Интер Майами» — «Нэшвилл»
02.30. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»
02.30. «Нью-Йорк Сити» — «Монреаль»
02.30. «Торонто» — «Филадельфия Юнион»
02.30. «Шарлотт» — «Орландо Сити»
03.30. «Миннесота» — «Колорадо Рэпидс»
03.30. «Остин» — «Сиэтл Саундерс»
03.30. «Сент-Луис Сити» — «Даллас»
03.30. «Хьюстон Динамо» — «Коламбус Крю»
03.30. «Чикаго Файр» — «Ванкувер»
05.30. «Портленд Тимберс» — «Реал Солт-Лейк»
05.30. «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Лос-Анджелес Галакси»
Последние матчи регулярного чемпионата МЛС
21 октября, суббота
23.00. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»
23.00. «Коламбус Крю» -«Монреаль»
23.00. «Колорадо Рэпидс» — «Реал Солт-Лейк»
23.00. «Лос-Анджелес Галакси» — «Даллас
23.00. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион»
23.00. «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр»
23.00. «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Ред Буллс»
23.00. «Портленд Тимберс» — «Хьюстон Динамо»
23.00. «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Остин»
23.00. «Сент-Луис Сити» — «Сиэтл Саундерс»
23.00. «Спортинг Канзас-Сити» — «Миннесота»
23.00. «Торонто» — «Орландо Сити»
23.00. «Цинциннати» — «Атланта»
23.00. «Шарлотт» — «Интер Майами»
Звезды, выступающие в МЛС
- Лионель Месси («Интер Майами»)
- Серхио Бускетс («Интер Майами»)
- Лоренцо Инсинье («Торонто»)
- Федерико Бернардески («Торонто»)
- Себастьян Дриусси («Остин»)
- Тьяго Альмада («Атланта»)
- Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»)
- Джердан Шакири («Чикаго Файр»)