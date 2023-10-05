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Месси и Альба не попали в заявку на матч с «Чикаго Файр»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Чикаго Файр» и «Интер Майами» назвали составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «Солдьер Филд» в Чикаго.

Звезды «цапель» Жорди Альба и Лионель Месси не попали в заявку на матч.

«Чикаго Файр»: Брэди, Дин, Омсберг, Чичос, Наварро, Хименес, Думбия, Шакири, Гутьеррес, Эрберс, Кутциас.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Аллен, Кривцов, Миллер, Фариас, Бускетс, Арройо, Кремаски, Мартинес, Тэйлор.

Матч начнется в 3.30 по московскому времени.

Лионель Месси (ФК &laquo;Интер Майами&raquo;). «Чикаго Файр» — «Интер Майами»: прямая трансляция матча МЛС (видео)
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Чикаго Файр
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