Месси и Альба не попали в заявку на матч с «Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» и «Интер Майами» назвали составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «Солдьер Филд» в Чикаго.

Звезды «цапель» Жорди Альба и Лионель Месси не попали в заявку на матч.

«Чикаго Файр»: Брэди, Дин, Омсберг, Чичос, Наварро, Хименес, Думбия, Шакири, Гутьеррес, Эрберс, Кутциас.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Аллен, Кривцов, Миллер, Фариас, Бускетс, Арройо, Кремаски, Мартинес, Тэйлор.

Матч начнется в 3.30 по московскому времени.