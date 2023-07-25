Российскому игроку «Пюника» не выдали визу в Швецию на матч с «Кальмаром» — ранее ему отказала Литва

Российскому игроку «Пюника» Михаилу Коваленко отказали в получении визы в Швецию на матч против «Кальмара» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций, сообщает Metaratings.ru.

20 июля стало известно, что Коваленко и помощник главного тренера клуба Роман Монарев получили отказ в виде от консульства Литвы в Армении. Визу тогда не получил и нигерийский форвард Таофик Жибриль.

После этого президент «Пюника» Артур Согомонян заявил, что требует переноса матчей в другие страны.

Первый матч «Пюника» и «Кальмара» состоится в четверг, 27 июля. Ответная игра пройдет в Ереване 3 августа.