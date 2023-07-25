Президент «Пюника» о невыдаче визы россиянину в Швецию: «Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не могут»

Президент «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал невыдачу визы в Швецию российскому игроку клуба Михаилу Коваленко и тренеру Роману Монареву на матч против «Кальмара» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

«Да, наших опять не пустили, так как шведские визы в Армении выдает посольство Польши. Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не имеют права. А в польском посольстве отказались принимать документы наших россиян, так как это политика государства», — цитирует Согомоняна «Чемпионат».

20 июля стало известно, что Коваленко и помощник главного тренера клуба Роман Монарев получили отказ в виде от консульства Литвы в Армении. Визу тогда не получил и нигерийский форвард Таофик Жибриль.

После этого президент «Пюника» Артур Согомонян заявил, что требует переноса матчей в другие страны.

Первый матч «Пюника» и «Кальмара» состоится в четверг, 27 июля. Ответная игра пройдет в Ереване 3 августа.