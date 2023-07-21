Голкипер «Гзиры» начал праздновать отраженный пенальти, а мяч в это время закатился в ворота

Курьезный момент случился в серии пенальти матча 1-го отборочного раунда Лиги конференций «Гзира» — «Гленторан».

Голкипер мальтийской команды Дэвид Кассар отбил мяч после второго удара соперника в серии и побежал праздновать. Однако в это время мяч находился в воздухе, так как от рук вратаря взлетел вверх, и после падения на газон закатился в ворота.

Арбитры засчитали взятие ворот и счет в серии пенальти стал 2:2. В итоге «Гзире» удалось выиграть серию со счетом 14:13 и выйти во 2-й отборочный раунд.