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Сегодня, 03:34

Голкипер «Гзиры» начал праздновать отраженный пенальти, а мяч в это время закатился в ворота

Евгений Козинов
Корреспондент
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Курьезный момент случился в серии пенальти матча 1-го отборочного раунда Лиги конференций «Гзира» — «Гленторан».

Голкипер мальтийской команды Дэвид Кассар отбил мяч после второго удара соперника в серии и побежал праздновать. Однако в это время мяч находился в воздухе, так как от рук вратаря взлетел вверх, и после падения на газон закатился в ворота.

Арбитры засчитали взятие ворот и счет в серии пенальти стал 2:2. В итоге «Гзире» удалось выиграть серию со счетом 14:13 и выйти во 2-й отборочный раунд.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 21:30. The Oval (Белфаст)
Гленторан
1:1
Гзира Юнайтед
Футбол
Лига конференций
0
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