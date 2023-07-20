«Чемпионат»: консульство Литвы в Армении отказало в визе российскому игроку и тренеру «Пюника»

«Пюник» сыграет в ответном матче с «Нарвой Транс» в квалификации Лиги конференций без российского игрока и тренера в составе, сообщает «Чемпионат».

Консульство Литвы в Армении отказало в визе полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву. Визу не получил и нигерийский форвард Таофик Жибриль.

Отмечается, что ранее Коваленко по этой же причине пропустил выездной матч в Литве против «Жальгириса».

«Пюник» и «Нарва Транс» сыграют ответный матч 20 июля. Первая игра завершилась победой армянского клуба со счетом 2:0. Победитель этой пары встретится со шведским «Кальмаром».