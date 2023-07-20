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В «Пюнике» требуют переноса матчей в другие страны из-за невыдачи виз российскому игроку и тренеру

Руслан Минаев
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Президент «Пюника» Артур Согомонян высказался о невыдаче виз российскому игроку и тренеру клуба перед ответным матчем Лиги конференций.

Консульство Литвы в Армении отказало в визе полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву. Визу не получил и нигерийский форвард Таофик Жибриль.

«На мой взгляд, здесь нарушается самый главный принцип спорта — честности состязания. На ответный матч в Эстонию у нас не смогли поехать три человека. Для нас это серьезная проблема — ведь это ключевые люди в команде», — цитирует Согомоняна «Чемпионат».

По словам президента «Пюника», в таких случаях УЕФА должен переносить матчи в другие страны.

«Если УЕФА не может обеспечить участие всех сильнейших игроков в тех или иных матчах, значит, надо требовать проведения матчей в странах, где команды смогут участвовать полными составами», — завершил он.

«Пюник» и «Нарва Транс» сыграют ответный матч 20 июля. Первая игра завершилась победой армянского клуба со счетом 2:0. Победитель этой пары встретится со шведским «Кальмаром».

Источник: Чемпионат
Лига конференций
ФК Пюник
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