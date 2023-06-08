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Райс: «Теперь Мойеса можно считать лучшим тренером в истории «Вест Хэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс после победы над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций похвалил главного тренера команды Дэвида Мойеса.

«По ходу сезона тренеру пришлось держать экзамен несколько раз. Если посмотреть на его работу в клубе, он дважды спас нас. Мы два раза подряд выходили с ним в еврокубки, и вот он взял этот трофей. Думаю, что теперь его можно считать лучшим тренером в истории «Вест Хэма», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2037766--fiorentina-vs-west-ham/
Футбол
Лига конференций
Дэвид Мойес
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