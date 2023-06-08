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Миленкович: «Пропускать в концовке такой легкий гол нельзя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Тяжело проигрывать вот так. Мы хорошо играли, но пропускать в концовке такой легкий гол нельзя. Команда отдала все силы, но мы должны внимательнее играть в определенных ситуациях. В финалах любая мелочь может стать решающей», — цитирует пресс-служба УЕФА Миленковича.

Это четвертый раз, когда «Фиорентина» проиграла в финале еврокубкового турнира. Команде удалось победить только в 1961 году в финале Кубка обладателей кубков.

&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2037766--fiorentina-vs-west-ham/
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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