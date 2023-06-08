«Вест Хэм» за сезон выиграл в Лиге конференций больше матчей, чем в АПЛ

В этом сезоне «Вест Хэм» выиграл в Лиге конференций больше матчей, чем в чемпионате Англии. 12 против 11.

В среду, 7 июня, «Вест Хэм» переиграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций. Английская команда не потерпела ни одного поражения в турнире.

Как сообщает Opta, впервые за один сезон английская команда выиграла больше игр в еврокубках, чем в лиге.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.