Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Это новый трофей для меня — мой первый еврокубок. Мы все очень рады — каждый игрок сегодня внес свой вклад. Это был целый процесс. С каждым днем мы прибавляли», — цитирует пресс-служба УЕФА Патрисиу.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.