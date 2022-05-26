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Патрисиу: «Это новый трофей для меня — мой первый еврокубок»

Патрисиу прокомментировал победу в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Ромы» Руй Патрисиу прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Это новый трофей для меня — мой первый еврокубок. Мы все очень рады — каждый игрок сегодня внес свой вклад. Это был целый процесс. С каждым днем мы прибавляли», — цитирует пресс-служба УЕФА Патрисиу.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Руй Патрисиу
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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