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Залевски не ожидал, что сыграет в стартовом составе в финале Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Никола Залевски прокомментировал победу над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций.

«Выйти в финале в стартовом составе и взять еврокубковый трофей — это мечта. Мы всей командой верили, что сможем это сделать. Не ожидал, что тренер предоставит мне такую возможность. Я ей воспользовался и теперь могу поблагодарить всех в нашем клубе, кто приложил руку к этой победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Залевски.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
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