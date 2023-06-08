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Паскуаль: «Очень печально, когда играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь второй финал подряд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Фиорентины» Мануэль Паскуаль прокомментировал поражение итальянской команды от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Это очень больно. Очень печально, когда ты играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь свой второй финал подряд. Проиграть из-за мелких деталей действительно больно», — цитирует пресс-служба УЕФА Паскуаля.

«Вест Хэм» забил на последних минутах и вырвал победу.

&laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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