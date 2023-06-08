Паскуаль: «Очень печально, когда играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь второй финал подряд»
Экс-защитник «Фиорентины» Мануэль Паскуаль прокомментировал поражение итальянской команды от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.
«Это очень больно. Очень печально, когда ты играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь свой второй финал подряд. Проиграть из-за мелких деталей действительно больно», — цитирует пресс-служба УЕФА Паскуаля.
«Вест Хэм» забил на последних минутах и вырвал победу.
Новости