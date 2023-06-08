«Вест Хэм» не проиграл ни одного матча в Лиге конференций

«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций, не потерпев ни одного поражения по ходу турнира. В финале в среду, 7 июня, была обыграна «Фиорентина» (2:1).

В пути представителей лиг «молотобойцы» разгромили «Виборг» (6:1). В группе с «Андерлехтом», «Силькеборгом» и ФКСБ английская команда выиграла 6 матчей из 6.

В плей-офф «Вест Хэм» дважды обыграл АЕК в 1/8 финала (2:0 и 4:0), с «Гентом» в 1/16-й сыграл вничью (1:1) и одержал победу (4:1), а в полуфинале дважды выиграл у АЗ (2:1 и 1:0).

«Вест Хэм» спустя 58 лет вновь выиграл еврокубковый турнир.