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«Фиорентина» сыграла вничью с «Брюгге» и пробилась в финал Лиги конференций

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Фото Reuters

В среду, 8 мая, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся ответный полуфинальный матч Лиги конференций между «Брюгге» и «Фиорентиной». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

У бельгийской команды отличился Ханс Ванакен (20-я минута). Гости ответили точным ударом Лукаса Белтрана (85-я, пенальти).

По сумме двух встреч (4-3) «Фиорентина» обыграли «Брюгге» и вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с победителем противостояния между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом».

Лига конференций. 1/2 финала
08 мая, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
1:1
Фиорентина
Лига конференций
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
1
2
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