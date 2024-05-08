«Фиорентина» сыграла вничью с «Брюгге» и пробилась в финал Лиги конференций

В среду, 8 мая, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся ответный полуфинальный матч Лиги конференций между «Брюгге» и «Фиорентиной». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

У бельгийской команды отличился Ханс Ванакен (20-я минута). Гости ответили точным ударом Лукаса Белтрана (85-я, пенальти).

По сумме двух встреч (4-3) «Фиорентина» обыграли «Брюгге» и вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с победителем противостояния между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом».