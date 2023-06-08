Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:01

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Фиорентина» — «Вест Хэм».
Фото Reuters

«Вест Хэм» одержал победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций — 2:1.

Лондонцы открыли счет на 62-й минуте благодаря голу Саида Бенрама, реализовавшего одиннадцатиметровый. 5 минут спустя Джакомо Бонавентура сравнял счет.

На 90-й минуте победу «Вест Хэму» принес гол Джаррода Боуэна, который реализовал выход один на один с голкипером «фиалок».

Команда Дэвида Мойеса не проиграла ни одного матча по ходу турнира.

Это первый еврокубковый трофей для лондонцев в этом веке. В последний раз «Вест Хэм» выигрывал Кубок Интертото в 1999 году.

Игра проходила на «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
1:2
Вест Хэм Юнайтед

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
7
15
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига конференций, финал-2023: «Фиорентина» — «Вест Хэм»
Паскуаль: «Очень печально, когда играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь второй финал подряд»
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: видео голов финала Лиги конференций
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: Боуэн снова вывел лондонцев вперед в финале Лиги конференций
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: Бонавентура сравнял счет
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: лондонцы с пенальти открыли счет в финале Лиги конференций
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: команды не открыли счет в первом тайме финала Лиги конференций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: Боуэн снова вывел лондонцев вперед в финале Лиги конференций

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: видео голов финала Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости