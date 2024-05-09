Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

9 мая, 23:57

«Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

«Олимпиакос» дома победил «Астон Виллу» в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 2:0.

У хозяев дубль оформил Аюб Эль-Кааби.

Первый матч в Англии завершился победой греческого клуба со счетом 4:2. Таким образом, «Олимпиакос» победил по сумме двух матчей (6:2) и вышел в финал Лиги конференций.

Клуб из города Пирей впервые в истории сыграет в финале еврокубка.

В матче за трофей Лиги конференций сезона-2023/24 «Олимпиакос» встретится с «Фиорентиной». Игра состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).

Лига конференций. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
2:0
Астон Вилла

Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Олимпиакос (Пирей)
3
2
Читайте также
Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет
В Закарпатье силой мобилизовали футболиста команды «Хуст»
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости