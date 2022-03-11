Моуринью: «Признаю, что «Рома» не заслужила уйти на перерыв со счетом 1:0»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировалпобеду над «Витессом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Я признаю, что мы не заслужили уйти на перерыв со счетом 1:0. Мы ничего не сделали для того, чтобы забить тот гол, у нас были проблемы, но нам повезло. Во втором тайме мы сыграли намного лучше. В обороне хорошо контролировали ситуацию, это был действительно сложный матч.

Сейчас у нас больше стабильности, впервые за долгое время у нас все игроки из состава готовы. «Рома» выглядит более солидной, лучше понимаем друг друга, более прагматичны. Даже в трудный момент сегодня команда отреагировала правильно", — признался Моуринью Sky Sport Italia.