«Базель» потерпел поражение от «Марселя». Чалов сыграл 70 минут

«Базель» с Чаловым в составе проиграл «Марселю»

«Марсель» на своем поле выиграл у «Базеля» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1.

В составе провансальцев дублем отметился Аркадиуш Милик. У гостей гол престижа забил Себастьяно Эспозито.

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Его заменили на Дэриана Малеша.

Ответная игра пройдет через неделю в Швейцарии — 17 марта.