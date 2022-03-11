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Сегодня, 00:59

«Базель» потерпел поражение от «Марселя». Чалов сыграл 70 минут

«Базель» с Чаловым в составе проиграл «Марселю»
Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Марсель» — «Базель» — 2:1.
Фото Twitter

«Марсель» на своем поле выиграл у «Базеля» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1.

В составе провансальцев дублем отметился Аркадиуш Милик. У гостей гол престижа забил Себастьяно Эспозито.

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Его заменили на Дэриана Малеша.

Ответная игра пройдет через неделю в Швейцарии — 17 марта.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Базель
Голы
Милик, 19 (1:0), Милик, 68 (2:0), Эспозито, 79 (2:1)
Марсель
Манданда Салиба Чалета-Цар Колашинац (Перес, 78) Камара Гендузи Жерсон Ронжье Милик Пайет (Харит, 79) Дженгиз Юндер
Базель
Линднер Каттербах Пельмар Тавареш Касами Фрай Джака (Бюргер, 71) Эспозито Миллар (Малес, 70) Ндой Чалов (Фернандеш, 70)
Предупреждения
Пайет 43’  -  Бюргер 81’, Малес 90+2’
Судьи
Пельто (Босния и Герцеговина)
Федор Чалов
Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Марсель
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