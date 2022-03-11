«Базель» потерпел поражение от «Марселя». Чалов сыграл 70 минут
«Базель» с Чаловым в составе проиграл «Марселю»
«Марсель» на своем поле выиграл у «Базеля» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1.
В составе провансальцев дублем отметился Аркадиуш Милик. У гостей гол престижа забил Себастьяно Эспозито.
Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Его заменили на Дэриана Малеша.
Ответная игра пройдет через неделю в Швейцарии — 17 марта.
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