Милик, Биель, Патрисиу и Синистерра претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В список вошли четыре игрока: Луис Синистерра («Фейеноорд»), Пеп Биель («Копенгаген»), Аркадиуш Милик («Марсель») и Руй Патрисиу («Рома»). Они помогли своим командам добиться побед.

? Four BIG performances. Who gets your vote? ?



?? Arkadiusz Milik

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?? Rui Patr?cio

?? Luis Sinisterra#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 10, 2022

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конеференций. Ответные игры состоятся на следующей неделе.