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Сегодня, 05:27

Милик, Биель, Патрисиу и Синистерра претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В список вошли четыре игрока: Луис Синистерра («Фейеноорд»), Пеп Биель («Копенгаген»), Аркадиуш Милик («Марсель») и Руй Патрисиу («Рома»). Они помогли своим командам добиться побед.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конеференций. Ответные игры состоятся на следующей неделе.

Аркадиуш Милик
Руй Патрисиу
Футбол
Лига конференций
ФК Марсель
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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