Милик, Биель, Патрисиу и Синистерра претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
В список вошли четыре игрока: Луис Синистерра («Фейеноорд»), Пеп Биель («Копенгаген»), Аркадиуш Милик («Марсель») и Руй Патрисиу («Рома»). Они помогли своим командам добиться побед.
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конеференций. Ответные игры состоятся на следующей неделе.
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